Полиция просит помощи свидетелей: в ДТП в Пеэтри пострадал ребенок

Сегодня, 3 октября, около 13.40 в поселке Пеэтри уезда Раэ произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок, значится в пресс-релизе полиции.





ДТП произошло в поселке Пеэтри на Пеэтери теэ, 10-летний мальчик получил удар от автомобиля Volvo. Водитель Volvo, мужчина 29 лет, был трезв и у него есть права соответствующей категории. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Просим свидетелей этого ДТП позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.