03.10.2017, 18:00

Полиция просит помощи свидетелей: в ДТП в Пеэтри пострадал ребенок


rus.delfi.ee
EST
Politseipildid
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Сегодня, 3 октября, около 13.40 в поселке Пеэтри уезда Раэ произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок, значится в пресс-релизе полиции.


ДТП произошло в поселке Пеэтри на Пеэтери теэ, 10-летний мальчик получил удар от автомобиля Volvo. Водитель Volvo, мужчина 29 лет, был трезв и у него есть права соответствующей категории. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Просим свидетелей этого ДТП позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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