23.05.2018, 13:00

Полиция просит помощи свидетелей двух нападений в Копли

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rus.delfi.ee
EST 5
Vägivald
VägivaldFoto: Anni Õnneleid

Полиция просит помощи возможных свидетелей в связи с двумя нападениями, которые были совершены 14 мая в Таллинне в районе Копли.

14 мая в Таллинна у парка Кальмиступарк или рядом с этим парком примерно в 16:30 было совершено нападение на 57-летнего мужчину, которых получил тяжкие повреждения.

В тот же день примерно в 20:00 было совершено нападение на 44-летнего мужчину в районе между парком Кальмиступарк и ул. Сирби, пострадавший получил телесные повреждения.

По имеющимся сейчас данным в обоих случаях на мужчин напали трое молодых людей в возрасте примерно 20 лет, которые говорили на русском.

Всех, кто был свидетелями этих нападений или у кого есть информация об этих случаях или совершивших нападения людях, просим связаться с полицией, позвонив в Кесклиннаское отделение полиции по номеру 53063803, на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написать э-письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.

"Если вы становитесь свидетелем ситуации, когда по отношению к кому-то проявляют агрессию, толкают или бьют, об этом надо сразу же сообщить полиции по номеру 112, чтобы полиция могла как можно быстрее вмешаться в ситуацию на задержать злоумышленников. Проявляя заботу о других людях и не оставаясь в стороне, когда происходят конфликтные ситуации, мы делаем наш город безопаснее", — говорит руководитель службы превенции и ведения производств по делам Кесклиннаского отделения полиции, подполковник полиции Елена Мирошниченко.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Досудебное производство по уголовным делам ведет Кесклиннаское отделение полиции, ведением производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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