Полиция просит помощи свидетелей двух нападений в Копли

Полиция просит помощи возможных свидетелей в связи с двумя нападениями, которые были совершены 14 мая в Таллинне в районе Копли.

14 мая в Таллинна у парка Кальмиступарк или рядом с этим парком примерно в 16:30 было совершено нападение на 57-летнего мужчину, которых получил тяжкие повреждения.

В тот же день примерно в 20:00 было совершено нападение на 44-летнего мужчину в районе между парком Кальмиступарк и ул. Сирби, пострадавший получил телесные повреждения.

По имеющимся сейчас данным в обоих случаях на мужчин напали трое молодых людей в возрасте примерно 20 лет, которые говорили на русском.

Всех, кто был свидетелями этих нападений или у кого есть информация об этих случаях или совершивших нападения людях, просим связаться с полицией, позвонив в Кесклиннаское отделение полиции по номеру 53063803, на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написать э-письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.