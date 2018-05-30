Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса

Сегодня утром примерно в 8.10 часов у автобусной остановки „Poska” в Таллинне на Нарвском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса.

По первоначальным данным, автобус Scania начал отъезжать от остановки „Poska” в сторону центра города, когда перед ним перестроился белый фургон и резко затормозил. Во избежание столкновения затормозил и автобус, в результате чего получила повреждения пассажирка автобуса, 59-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия просим связаться с полицией свидетелей ДТП, а также людей, у которых есть информация об этом происшествии, например, запись видеорегистратора. Просим позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.