30.05.2018, 15:27

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса


rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса
Иллюстративное фотоFoto: Hendrik Osula

Сегодня утром примерно в 8.10 часов у автобусной остановки „Poska” в Таллинне на Нарвском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса.

По первоначальным данным, автобус Scania начал отъезжать от остановки „Poska” в сторону центра города, когда перед ним перестроился белый фургон и резко затормозил. Во избежание столкновения затормозил и автобус, в результате чего получила повреждения пассажирка автобуса, 59-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия просим связаться с полицией свидетелей ДТП, а также людей, у которых есть информация об этом происшествии, например, запись видеорегистратора. Просим позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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