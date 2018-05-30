30.05.2018, 15:27

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса


rus.delfi.ee
EST 2
Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне: пострадала пассажирка автобуса
Иллюстративное фотоFoto: Hendrik Osula

Сегодня утром примерно в 8.10 часов у автобусной остановки „Poska” в Таллинне на Нарвском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса.

По первоначальным данным, автобус Scania начал отъезжать от остановки „Poska” в сторону центра города, когда перед ним перестроился белый фургон и резко затормозил. Во избежание столкновения затормозил и автобус, в результате чего получила повреждения пассажирка автобуса, 59-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия просим связаться с полицией свидетелей ДТП, а также людей, у которых есть информация об этом происшествии, например, запись видеорегистратора. Просим позвонить в полицию по номеру 612 3000 либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

30.05.2018
Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее


Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

30.05.2018
Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.
Подробнее

Осенью двое мужчин в Силламяэ убили и сожгли третьего: спустя полгода дело дошло до суда

30.05.2018
Вечером, 26 ноября прошлого года сгорела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который был направлен на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €

Исследование: эстонские бренды теряют свои позиции. Что случилось?

30.05.2018
Фирма Kantar Emor составила очередной рейтинг наиболее любимых торговых марок, и в первую десятку во всех трех странах Балтии вошли как YouTube, Google и Swedbank, так и Maxima. Отечественным брендам приходится покинуть рейтинг, но эстонские торговые марки являются исключением.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро

30.05.2018
Потомки одного из самых влиятельных предпринимателей времен первой Республики думали, что владеют землей в Вескимёльдре, но когда они захотели перевести недвижимость в деньги, то выяснилось, что она уже давно принадлежит другим людям, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Похож на папу? Иева Ильвес показала младшего сына Тоомаса Хедрика Ильвеса

30.05.2018
В 2017 году на свет появился сын бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвесы и Иевы Ильвес - Ханс Хендрик Ильвес. Сегодня Иева Ильвес поделилась совместной фотографией с мальчиком, которому сейчас уже полтора года.
Подробнее