Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне: мужчина попал под автобус

По первоначальным данным, автобус Scania двигался по ул. Эндла со стороны ул. Тулика в сторону бульвара Каарли. Пешеход пересекал дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу у остановки "Койду", когда произошло столкновение с автобусом.

Свидетелей этого ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.