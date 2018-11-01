Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Нарве

В этот вторник в 17.10 в Нарве недалеко от дома по адресу Пушкинa, 21, произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок. По предварительной информации, автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 72-летний мужчина, наехал на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель хотел покинуть место происшествия. Этому помешал другой водитель, которого мы просим связаться с полицией, чтобы уточнить обстоятельства этого ДТП.

"Мы благодарим человека, который не остался безразличным и помешал водителю, хотевшему уехать с места ДТП. Просим связаться с нами при первой возможности, чтобы уточнить обстоятельства этого ДТП.", — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. "Также просим связаться с нами других свидетелей этого ДТП".

„За последний месяц в нашем городе произошло уже несколько ДТП, когда водитель скрывается с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию. Если произошло ДТП, в котором пострадали люди или в котором для выяснения обстоятельств требуется помощь полиции, следует позвонить на короткий номер тревоги 112", — добавил Наролин.

Просим всех, у кого есть дополнительная информация об этом ДТП, позвонить по номеру 58538944 или написать по адресу irina.reino@politsei.ee