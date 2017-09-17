Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Нарве: автомобиль скрылся с места происшествия

Вчера, 16 сентября, в 20.45 в Нарве по ул. Партизани произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль темного цвета наехал на пешехода. Автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшую 75-летнюю женщину доставили в больницу.



„В таких ситуациях в первую очередь следует вызвать скорую помощь, чтобы пострадавшему была как можно быстрее оказана помощь. Уезд с места ДТП и оставление человека без помощи — это крайне безответственный поступок", — сказал старший комиссар Нарвского отделения полиции Николай Клейн.

"У водителя этого автомобиля все же есть возможность обратиться в полицию, чтобы дать свои разъяснения по данному происшествию", — добавил старший комиссар.

Просим людей, ставших свидетелями этого ДТП либо заметивших вызвавший подозрение автомобиль темного цвета, передвигавшихся в это время в данном районе, связаться с полицией, чтобы выяснить обстоятельства этого происшествия. Просим позвонить в Нарвское отделение полиции по номеру 51910809 либо написать по адресу ida.vihje@politsei.ee