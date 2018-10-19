Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве

Находящийся за рулем мужчина предложил, что отвезет пострадавшего домой. Позже пострадавший мужчина обратился в больницу, где у него были обнаружены повреждения.

Просим людей, которые видели данное ДТП или имеют информацию об этом ДТП, связаться с полицией по номеру 112 или написать по адресу ida.vihje@politsei.ee.