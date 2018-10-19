19.10.2018, 17:55

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве


rus.delfi.ee
EST 9
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto: Madis Veltman

В среду, 10 октября, около 16 часов в Кохтла-Ярве на парковочной площадке магазина Maxima на Кескаллеэ произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Находящийся за рулем мужчина предложил, что отвезет пострадавшего домой. Позже пострадавший мужчина обратился в больницу, где у него были обнаружены повреждения.

Просим людей, которые видели данное ДТП или имеют информацию об этом ДТП, связаться с полицией по номеру 112 или написать по адресу ida.vihje@politsei.ee.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

19.10.2018
В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают.
Подробнее




Мошенники в интернете обещают жертвам вечную любовь и выманивают у них тысячи евро

19.10.2018
В интернете распространяется мошенничество с любовными письмами: злоумышленник манипулирует чувствами жертвы, завоевывает ее расположение и выманивает у нее тысячи евро.
Подробнее


-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €

Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна. Схема была проста

19.10.2018
Магазины электроники торговых центров Ülemiste, Viru и Kristiine недавно стали жертвами мошенничества: было украдено множество смартфонов iPhone XS. Мошенническую схему все же удалось раскрыть, пишет Delfi Forte.
Подробнее



Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier

19.10.2018
От безумств первого дня Таллиннской недели моды 2018 сложно отойти, поэтому показы второго дня выглядели более монотонными по сравнению, но тем не менее все было изящно и красиво, а главное — разнообразно: от авангарда до строгого минимализма и блестящего гламура.
Подробнее