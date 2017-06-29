Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Йыхви

Сегодня, 29 июня, около 17 часов в Йыхви, на нерегулируемом перекрестке недалеко от дома по адресу Тартуское шоссе, 15 и бензозаправочной станции Olerex произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Mazda и BMW.





На нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль Mazda 626, ехавший со стороны ул. Кааре, и двигавшийся со стороны магазина "Grossi" BMW 530D, за рулем которого был 30-летний мужчина. С места ДТП в больницу для проверки здоровья был доставлен водитель автомобиля Mazda, 27-летний мужчина.

Для выяснения обстоятельств этого ДТП просим свидетелей и а также водителей, у которых есть запись видеорегистратора этого ДТП, связаться с полицией. Для этого просим позвонить в полицию по номеру 53321560, на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написать по адресу ida.vihje@politsei.ee.