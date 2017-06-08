Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Хаабнеэме

Во вторник, 6 июня, около 14.55 в поселке Хаабнеэме волости Виймси произошло ДТП, когда на Рандвере теэ, на пешеходном переходе между торговым центром „Viimsi Kaubanduskeskus“ ja магазином Rimi автомобиль синего цвета наехал на пешехода.



От полученного удара женщина упала. Водитель из автомобиля не вышел, скорая помощь либо полиция на место вызваны не были, участники ДТП покинули место происшествия.

Для выяснения обстоятельств происшествия просим очевидцев этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.