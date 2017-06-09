Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Хааберсти

21 мая около 11.30 в столичной части города Хааберсти произошло ДТП, для выяснения обстоятельств которого полиция просит помощи свидетелей.

ДТП произошло на перекрестке Ярвеотса теэ и Акадеемиа теэ. Со стороны Акадеемиа теэ по главной дороге в направлении Ярвеотса теэ и ул. Астангу двигался легковой автомобиль бежевого цвета Renault Modus. В это время со стороны ул. Астангу в сторону Эхитаяте теэ двигался автомобиль Audi A6 темного цвета и, совершая левый поворот, не пропустил Renault Modus. Во избежание столкновения, водитель Renault Modus выехал на разделительный островок, вследствие чего была повреждена передняя часть Renault Modus. Люди в ДТП не пострадали.

Просим очевидцев ДТП и водителей, у которых есть запись видеорегистратора данного ДТП, связаться с полицией, чтобы выяснить регистрационный номер и личность водителя Audi A6. Всех, у кого есть информация о данном ДТП, просим позвонить по номеру 612 3000 или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.