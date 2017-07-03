Полиция просит помощи свидетелей ДТП с летальным исходом в Ляэнемаа

Вчера около 18 часов в волости Ляэне-Нигула Ляэнеского уезда произошло тяжкое ДТП, в котором погибла 45-летняя женщина и пострадало двое мужчин.

На 37-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла произошло столкновение автомобилей Honda Accord и Ford Galaxy. По уточненным данным, автомобиль Honda ехал со стороны Хаапсалу в сторону Таллинна, а Ford — в сторону Хаапсалу. Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП было начато уголовное делопроизводство.

Полиция просит свидетелей этого ДТП, а также водителей, у кого есть запись видеорегистратора этого происшествия, связаться с Хаапсалуским отделением полиции по номеру 53 05 88 18, позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000 либо написать по адресу laane.vihje@politsei.ee.