Полиция просит помощи свидетелей ДТП с четырьмя пострадавшими в Ярвамаа

Во вторник, 11 апреля, в волости Пайде Ярвамааского уезда произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека, из них один пострадавший получил крайне тяжелые повреждения. Всех очевидцев, которые находились на месте происшествия непосредственно после того, как произошло ДТП, просят связаться с полицией.

По имеющейся у полиции информации, после того, как произошло ДТП, на месте происшествия находилось несколько водителей и местных жителей, у которых может быть информация об обстоятельствах этого ДТП.

Известно, что мимо места происшествия проехал рейсовый автобус фиолетового цвета, водитель которого мог быть свидетелем ДТП. Перед автомобилем Fiat, с которым произошло ДТП, ехал грузовик с грузовым отсеком синего цвета. Перед участвовавшим в ДТП фургоном перед столкновением проехало два легковых автомобиля. Также просят связаться с полицией мужчину, который после того, как произошло ДТП, вытащил из замка зажигания ключ Fiat, и водителя серого Audi A6, которых ехал в это время по данному участку со стороны Таллинна в сторону Тарту.

Этих водителей и людей, которые первыми прибыли на место ДТП, но покинули место происшествия, не поделившись информацией с полицией, просят связаться с полицией по э-почте taivi.babatunde@politsei.ee или телефону 53 43 17 07.