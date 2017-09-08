Полиция просит помощи свидетелей ДТП на Астангу

Сегодня, 8 сентября, на перекрестке Ярвеотса теэ и ул. Астангу произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По первоначальным данным, грузовой автомобиль Volvo наехал на перекрестке Ярвеотса теэ и ул. Астангу на пешеходном переходе на пешехода. Пострадавшего 56-летнего мужчину доставили в больницу.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей. Просим позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написать э-письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.