08.09.2017, 20:45

Полиция просит помощи свидетелей ДТП на Астангу


rus.delfi.ee
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AEROFOTOD TALLINNAST
AEROFOTOD TALLINNASTFOTO: RAIGO PAJULA

Сегодня, 8 сентября, на перекрестке Ярвеотса теэ и ул. Астангу произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По первоначальным данным, грузовой автомобиль Volvo наехал на перекрестке Ярвеотса теэ и ул. Астангу на пешеходном переходе на пешехода. Пострадавшего 56-летнего мужчину доставили в больницу.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей. Просим позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написать э-письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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