Полиция просит помощи свидетелей: автомобиль сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 25 сентября, в деревне Тянассильма волости Саку произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Наехавший на пешехода автомобиль скрылся с места происшествия, сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра. По первоначальным данным, автомобиль Škoda темного цвета с кузовом типа "универсал" двигался по улице Валдмяэ и наехал пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшего пешехода, мужчину 30 лет, доставили в больницу.

Полиция просит людей, ставших свидетелями этого ДТП либо заметивших в этом районе вызвавший подозрение автомобиль темного цвета, позвонить по номеру 6123000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.