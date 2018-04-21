21.04.2018, 20:30

Полиция просит помощи свидетелей: автомобиль наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП

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rus.delfi.ee
EST 8
Politseipildid
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня, 21 апреля, на 59-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. На стоявших на обочине шоссе двоих молодых людей наехал автомобиль, который скрылся с места происшествия.

ДТП произошло сегодня примерно в 16:30. По первоначальным данным, автомобиль марки BMW или Audi серого цвета двигался со стороны Пярну в сторону Таллинна.

Пострадавших, двоих мужчин 20 лет, доставили в больницу.

Людей, имеющих информацию об этом ДТП либо заметивших вызвавший подозрение автомобиль BMW или Audi серого цвета, просят позвонить в полицию по номеру 5345 0510 или 112.

”Полиция сделает все для того, чтобы выяснить, кто стал виновником этого ДТП. Уезд с места происшествия и оставление пострадавших без помощи — это очень серьезное нарушение, но у этого водителя есть возможность самому связаться с полицией”, — сказал старший комиссар Раплаского отделения полиции Вейго Вильбас.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство.

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