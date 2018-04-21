Полиция просит помощи свидетелей: автомобиль наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП

Сегодня, 21 апреля, на 59-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. На стоявших на обочине шоссе двоих молодых людей наехал автомобиль, который скрылся с места происшествия.

ДТП произошло сегодня примерно в 16:30. По первоначальным данным, автомобиль марки BMW или Audi серого цвета двигался со стороны Пярну в сторону Таллинна.

Пострадавших, двоих мужчин 20 лет, доставили в больницу.

Людей, имеющих информацию об этом ДТП либо заметивших вызвавший подозрение автомобиль BMW или Audi серого цвета, просят позвонить в полицию по номеру 5345 0510 или 112.

”Полиция сделает все для того, чтобы выяснить, кто стал виновником этого ДТП. Уезд с места происшествия и оставление пострадавших без помощи — это очень серьезное нарушение, но у этого водителя есть возможность самому связаться с полицией”, — сказал старший комиссар Раплаского отделения полиции Вейго Вильбас.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство.