Полиция просит помощи: пропала 19-летняя жительница Кохтла-Ярве Виолетта

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 19-летней жительницы Кохтла-Ярве Виолетты, с которой близкие общались в последний раз вечером 5 июня.

Близкие Виолетты видели в последний раз девушку 4 июня, а говорили с ней по телефону 5 июня, после чего ее телефон был выключен. Обеспокоенные родственники девушки обратились в полицию за помощью 6 июня.

По имеющейся у полиции информации, есть основание полагать, что Виолетта находится в Латвии. В ее поисках задействована и полиция Латвии.

PPA

Рост Виолетты — примерно 180 см, она худощавого телосложения. У девушки голубые глаза, длинные темные волосы, на левом запястье у нее татуировка „queen”. На ней может быть черная куртка, при себе пестрый рюкзак Puma с черными и розовыми элементами.

Всех, у кого есть информация о том, где может находиться девушка, полиция просит об этом сообщить по телефону 112 или написать на адрес taavi.unuks@politsei.ee.