Полиция просит помощи очевидцев двух ДТП на улицах Мустамяэ и Эндла

Сегодня ночью, 14 марта около двух часов полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на здания по адресу Мустамяэ теэ, 24, повреждены дорожные знаки. Транспортного средства, которые могло быть причиной данного ДТП, на месте не было.

Патруль полиции проверил также окрестности, но транспортное средство, которые могло быть причиной ДТП, обнаружено не было.

"В случае, если в ДТП не было пострадавших, и был нанесен лишь материальный ущерб, но если виновник ДТП не знает, кому нанесен ущерб, например, в случае совершения наезда на припаркованный автомобиль, в котором нет водителя, дорожный знак, столб, об этом следует сообщить на короткий номер 112 и действовать согласно указаниям сотрудника 112”, — сказал руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа. "Когда известны обе стороны и ясны обстоятельства ДТП, то и процесс возмещения ущерба пройдет быстрее. Если произошло ДТП и вы не знаете, как вести себя в такой ситуации, звоните на номер 112”.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция просит помощи очевидцев, которые видели ДТП либо заметили в этом районе поврежденное транспортное средство.

Также полиция просит помощи свидетелей ДТП, которое произошло 13 марта в 7:40 утра на улице Эндла у центра Кристийне под виадуком, где столкнулись Škoda серебристого цвета и рейсовый автобус Scania.

Всех, у кого есть информация об этих ДТП, просим связаться с полицией по номеру 612 3000 или написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.