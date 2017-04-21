Полиция просит помощи очевидцев ДТП в волости Виймси

Вчера, 20 апреля, примерно в 19 часов в деревне Мийдуранна волости Виймси, на круговом перекрестке Рандвере-Ранна-Айанди у заправочной станции произошло ДТП.
Столкнулись Audi A6 черного цвета и BMW серебристого цвета, люди в этом ДТП не пострадали.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия просим связаться с полицией свидетелей этого ДТП по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 либо по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.
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