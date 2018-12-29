Полиция просит помощи: Финн украл 150 000 евро из рабочего сейфа и сбежал в Эстонию

Полиция Финляндии ищет 19-летнего молодого человека, который в прошлую субботу совершил кражу в городе Вантаа: он украл 150 000 евро из сейфа на рабочем месте. Предполагается, что в тот же день подозреваемый сбежал в Эстонию, возможно, что в Пярну, пишет новостной портал газеты Iltasanomat.
Симо Кауппинен из криминальной полиции Финляндии сказал, что камеры безопасности зафиксировали, как парень забирает деньги из сейфа предприятия и уходит из комнаты. Скорее всего, у него был доступ к сейфу из-за рабочих задач, так как следов взлома обнаружено не было.
Если вы увидите подозреваемого, звоните на номер +358 29543-6442 или пишите на rek2.ita-uusimaa@poliisi.fi.