Полиция просит помощи: Финн украл 150 000 евро из рабочего сейфа и сбежал в Эстонию

Симо Кауппинен из криминальной полиции Финляндии сказал, что камеры безопасности зафиксировали, как парень забирает деньги из сейфа предприятия и уходит из комнаты. Скорее всего, у него был доступ к сейфу из-за рабочих задач, так как следов взлома обнаружено не было.

Если вы увидите подозреваемого, звоните на номер +358 29543-6442 или пишите на rek2.ita-uusimaa@poliisi.fi.