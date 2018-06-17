17.06.2018, 16:35

Полиция просит помочь найти пропавшего в Выру 27-летнего Кристиана

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rus.delfi.ee
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Полиция просит помочь найти пропавшего в Выру 27-летнего Кристиана
PPA

Полиция просит помощи в поисках 27-летнего Кристиана, который покинул свой дом в Выру в среду и с тех пор его местоположение неизвестно.

13 июня Кристиан уехал на красном микроавтобусе Volkswageni из своего дома в Выру, отправляясь в Тарту, чтобы в числе прочего посетить своего хорошего друга, до которого так и не добрался.

Микроавтобус был позже обнаружен рядом с санаторием ”Вярска”. В то же время в полиции сообщают, что позиционирование телефона Кристиана показало адреса в Пыльва.

Близкие молодого человека очень переживают по поводу его исчезновения, а полиция просит помощи населения в его поисках.

У Кристиана худощавое телосложение, он – шатен, волосы – короткие. Когда он уходил из дома, на нем была черная рубашка, черные шорты. Всех, кто видел Кристиана после 13 июня, просят сообщить об этом по телефону 112.

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