Полиция просит помочь найти пропавшего в Выру 27-летнего Кристиана

Полиция просит помощи в поисках 27-летнего Кристиана, который покинул свой дом в Выру в среду и с тех пор его местоположение неизвестно.

13 июня Кристиан уехал на красном микроавтобусе Volkswageni из своего дома в Выру, отправляясь в Тарту, чтобы в числе прочего посетить своего хорошего друга, до которого так и не добрался.

Микроавтобус был позже обнаружен рядом с санаторием ”Вярска”. В то же время в полиции сообщают, что позиционирование телефона Кристиана показало адреса в Пыльва.

Близкие молодого человека очень переживают по поводу его исчезновения, а полиция просит помощи населения в его поисках.

У Кристиана худощавое телосложение, он – шатен, волосы – короткие. Когда он уходил из дома, на нем была черная рубашка, черные шорты. Всех, кто видел Кристиана после 13 июня, просят сообщить об этом по телефону 112.