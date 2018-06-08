Полиция просит помочь найти 26-летнюю Лийс

Раквереское отделение полиции просит помощи в поисках 26-летней Лийс, которую в последний раз видели 7 июня около 21 часов.

Лийс ушла из дома в Хальяла и не вернулась. Полицейские общались со знакомыми и близкими, а также проверили возможные места, где женщина могла находиться, но поиски не принесли результатов. Так как у женщины могут быть сложности с ориентированием в пространстве и учитывая состояние здоровья, близкие женщины обратились за помощью в полицию.

Ее рост 185 см, она худощавого телосложения телосложения, у Лийс темные волосы. На женщине были серые джинсы, серая толстовка с капюшоном, на толстовке имеется логотип красного цвета и надпись.

У женщины нет при себе мобильного телефона, поэтому невозможно позиционировать ее местонахождение.

Всех, кто видел Лийс, либо знает, где она может находиться, полиция просит позвонить по телефону 112.