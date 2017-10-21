Полиция просит отозваться свидетелей произошедшего в Таллинне ДТП

21 октября около 11.25 в Таллинне, на перекрестке улиц Кескусе и Эхитаяте теэ столкнулись коричневый Land Rover Freelander и белый Kia Sportage.

По предварительным данным, обе машины двигались по улице Кескусе, откуда повернули на Эхитаяте теэ. Столкновение произошло при совершении левого поворота. В результате ДТП никто не пострадал.

Полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.