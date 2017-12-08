Полиция: пропавший в Таллинне финский политик и профсоюзный деятель утонул в Адмиралтейском бассейне

24 ноября в Таллинне пропал финский политик и профсоюзный деятель Ари Саариламм, и на сегодняшний день полиция пришла к выводу, что он в результате несчастного случая упал в Адмиралтейский бассейн и утонул.

В Департаменте полиции и погранохраны сказали, что собранная информация, к сожалению, указывает на то, что 24 ноября около 23 часов мужчина упал в воду. На камерах видео наблюдения видно, как он неуверенной походкой идет от Kochi Aidad в сторону Лоотси 11 и Лоотси 13/1, а затем берет курс на Адмиралтейский бассейн. ”Место, где по нашему предположению Ари упал в воду, находится вне зоны охвата камер. Но на записях видно, как около 23 часов на до этого спокойном море появляются волны”, — сказали в полиции.

Поиски тела к настоящему моменту результатов не дали.