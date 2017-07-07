Полиция призывает к осторожности: резко выросло число ДТП с участием велосипедистов

В прошлом году с участием велосипедистов на дорогах Эстонии произошло 167 ДТП, погибло пять велосипедистов. К счастью, в этом году не было ни одного ДТП со смертельным исходом с участием велосипедиста, но с участием велосипедистов произошло уже около 80 ДТП. Из них за первые четыре дня этой недели произошли 7 ДТП. Среди этих ДТП были и столкновения велосипеда с другими транспортными средствами, и такие, в которых участвовали велосипедист и пешеход, либо оба участника ДТП являлись велосипедистами.

В эти выходные синоптики обещают нам теплую и сухую погоду, что должно радовать любителей велосипедной езды, поэтому не будет лишним еще раз вспомнить простые правила, которые помогут обеспечить безопасность самого велосипедиста и других участников дорожного движения, пишет старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.

По отношению к другим транспортным средствам велосипед является более незащищенным участником дорожного движения, но следует помнить и о том, что в свою очередь пешеходы являются более слабой стороной по отношению к велосипедистам. Поэтому следует быть внимательными и предупредительными ко всем участникам дорожного движения, соблюдать Закон о дорожном движении, а также относиться к управлению велосипеда ответственно.

Полиция напоминает велосипедистам, что в местах пересечения тротуаров, велосипедных или велосипедно-пешеходных дорожек с проезжей частью , а также при приближении к пешеходному переходу следует снижать скорость, чтобы убедиться, что водитель заметил велосипедиста и тоже снижает скорость и собирается уступить дорогу. То же самое можно сказать и водителям — замечайте велосипедистов и считайтесь с ними!

Велосипедисту стоит помнить всегда, что он в случае столкновения будет всегда более пострадавшей стороной. Поэтому использование средств безопасности — шлема на велосипеде даже для взрослого велосипедиста важно, особенно если велосипедист движется по проезжей части.

В то же время велосипедисты представляют угрозу для пешеходов, если они разделяет с ними велосипедно-пешеходную дорожку или двигаются по тротуару, где король дороги все же пешеход.

Поэтому необходимо на велосипеде иметь звонок , чтобы предупредить пешехода о приближении и безусловно, велосипедист должен объезжать, миновать пешехода с минимальной скоростью, чтобы в случае необходимости избежать наезда. Вопрос взаимовежливости важен, ведь и велосипедист и пешеход — равноправные участники движения.

Столкновение двух велосипедистов или велосипеда и пешехода тоже является ДТП, поэтому, если сложилась такая ситуация, велосипедисту обязательно следует остановиться, убедиться в том, что пешеход не пострадал, а если нужна медицинская помощь, позвонить на 112. Случаи, в которых пешеходы получают травмы после столкновения с велосипедом, происходят ежегодно. Например, 6 июля неизвестный велосипедист в Нарве скрылся с места происшествия на ул. Даумани после столкновения с женщиной среднего возраста, что не только непорядочно, и является правонарушением — покидание места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

Одна из проблем — это достаточно большая скорость велосипеда по отношению к пешеходам и не умение считаться с пешеходами, спокойно разъезжаться на предназначенных для движения пешеходов и велосипедистов дорожках и тротуарах. Если велосипедист совершает маневр и не предупреждает об этом, он создает этим потенциально опасную ситуацию. Показывать сигналы о планируемых маневрах, побеспокоиться о технической исправности своего велосипеда, быть трезвым, ведь велосипед является транспортным средством, — все это обязывает закон, а также это в интересах непосредственно самого велосипедиста, так как в случае ДТП при участии велосипедиста и любого другого транспортного средства велосипедист является более слабой и незащищенной стороной. Поэтому важно сделать все от себя возможное, чтобы избежать попадания в ДТП.