Полиция признает свою недоработку в ситуации, которая привела к убийству нарвитянки на рабочем месте

Второе обращение произошло буквально через несколько дней — случайный свидетель сообщил о ситуации в нарвском ресторане Pärl, где Сергей устроил скандал, угрожая Елене пистолетом, как утверждают близкие Елены. Между тем, полиция факт угроз оружием не подтверждает.

”Второе сообщение полиция получила 9 марта от очевидца о том, что между мужчиной и женщиной произошла ссора в общественном месте и у мужчины имеется при себе оружие, — сообщает руководитель Нарвского отдела полиции. — Полиция отреагировала на сообщение. В момент прибытия патруля на место обстановка была спокойной, мужчина и женщина подтвердили полиции, что все в порядке. Но для выяснения обстоятельств и предотвращения возможной опасности мужчину доставили в отделение полиции, а пневматический пистолет забрали у него на хранение. По имеющейся у полиции информации мужчина не использовал данное оружие для угроз”.

Сергей Андреев признает, что полиция должна была сделать больше, чтобы убийства матери двоих детей не произошло.

”В тот момент мы не связали эти два сообщение между собой и не распознали случай как насилие в близких отношениях, — констатирует Андреев. — Те меры, которые полиция обычно принимает в случаях насилия в близких отношениях, в этом случае, к сожалению, приняты не были. Мы должны приложить больше усилий, чтобы лучше распознавать ситуации, которые могут перерасти в опасные”.

Как сообщал Delfi вчера, убийство произошло в субботу вечером на рабочем месте Елены — в ее салоне красоты. Избивший жену и нанесший ей ножевые ранения 42-летний Сергей даже не пытался скрыться с места преступления. В воскресенье ему были предъявлены подозрения в убийстве, в понедельник решением суда он был арестован на время следствия.

Семенный автомобиль Lexus, на котором Сергей приехал в субботу в салон, оставался рядом с ним до вчерашнего вечера. Нарвский дом Вируского уездного суда, где вчера Сергей был арестован на время следствия, находится менее чем в ста метрах от салона Елены, то есть от места, где мужчина совершил убийство.

У Елены осталось двое детей, девочки: одна учится в выпускном классе, претендует на золотую медаль, вторая — во втором.

О личности совершившего убийство Сергея Delfi собрал довольно противоречивые отзывы. В семье убитой Елены говорят о том, что он давно проявлял неадекватность, был ”психопатом”, некоторые его знакомые отзываются о нем как о ”совершенно нормальном мужике”, другие утверждают, что он бил и первую жену, которая впоследствии скончалась от болезни, не связанной с побоями или связанной с ними косвенно.

Завтра, 25 апреля, пройдут похороны Елены. Прощание и отпевание начнутся в 9:00 в храме Нарвской иконы Божией Матери, что на улице Раквере.