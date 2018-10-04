Полиция предупреждает: в Таллинне мошенники просят прохожих одолжить денег на билет на автобус

Полиция получила ряд сообщений о мужчине, который в Таллинне в торговых центрах Sikupilli и Mustika просит одолжить от 15 до 20 евро для покупки билета на автобус. Согласно информации, у мошенника каждый раз новый идентитет и история.

"При таком одалживании нет гарантии, что деньги потом вернут. Поэтому советуем не давать в долг незнакомым людям", — значится в предупреждении.