Полиция предупреждает: в Ляэне-Вирумаа мошенники вороют банковские карты

7 июля в полицию обратился житель Раквере, ставший жертвой мошеннической схемы и лишившийся денег, сообщает Идаская префектура.

По схеме один из мошенников роняет перед заранее выбранной жертвой кошелек и идет дальше. После этого к жертве подходит сообщник мошенника, который подбирает кошелек и предлагает жертве разделить найденные в кошельке деньги. После этого на место возвращается владелец кошелька, который начинает обыскивать жертву и требует показать кошелек.

Во время "обыска" мошеннику удается обронить кошелек жертвы так, что из кошелька выпадают все карточки. После этого мошенник подбирает карточки и возвращает их жертве. Жертва не замечает того, что среди возвращенных карт нет банковской карточки, позже обнаруживается, что со счета сняты деньги.

Согласно описанию, один из мужчин примерно 25 лет, худощавого телосложения, на нем была коричневая кожаная куртка. Другому мужчине на вид 35 лет, на нем была голубая джинсовая куртка. Мужчины общались на русском языке.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Раквереского отделения полиции Йоэль Алла подчеркивает, что пользуясь банкоматом и вводя свой ПИН-код, следует убедиться, что комбинацию не видят посторонние люди.

"Мошенники очень хитры и могут зафиксировать ваш ПИН-код незаметно для вас. Поэтому ни под какими предлогами нельзя передавать незнакомцам свою банковскую карту и ПИН-коды. Многие пожилые люди хранят записанный ПИН-код в кошельке вместе с картой, что очень опасно. Если вы обнаружите пропажу карты, то следует как можно быстрее сообщить об этом в банк, чтобы закрыть ее", — сказал Алла.

Всех, кто сталкивался с похожей ситуацией, либо имеет информацию об описанных выше мужчинах, сообщить об этом в полицию по номеру 322 2677, написать письмо на адрес monika.lempu@politsei.ee или позвонить на короткий номер 112.