Полиция предупреждает: в Facebook распространяется порнографический мем, блокирующий аккаунт

Вебконстебль предупреждает: в соцсети распространяется мем, содержащий детскую порнографию. Делиться им ни в коем случае не стоит, пишет Kasulik.

По словам Маарьи Пунак, в мессенджере Facebook посылают картинку, которую можно считать детским порно. ”Из одной подобной картинки сделали мем, который просят через Snapchat или WhatsUp послать самому себе или через Facebook Messenger — кому-то другому”, — пишет Пунак.

”Но сюрприз! Те, кто выполнит эту глупую просьбу, в ответ получат от мессенджера автоматический краткосрочный запрет на отправку сообщений”, — рассказала она о последствиях.

”Мне жалко тех, кто не может сейчас использовать свой аккаунт, но, пожалуйста, подумайте трижды, прежде чем делиться шутками с сомнительным содержанием. Радуйтесь, что запрет не вечен, и перед Рождеством вы все же сможете поздравить других!”