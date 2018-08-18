18.08.2018, 17:50

Полиция предупреждает: в Эстонии активизировались телефонные мошенники

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Oneplus 6
Oneplus 6Foto: Hendrik Osula

В Эстонии опять активизировались аферисты, которые под видом биржевых брокеров и инвесторов выманивают деньги у доверчивых людей. В полицию уже обратились сотни людей, причем, десятки в качестве пострадавших, а суммы ущерба от действий злоумышленников исчисляются тысячами.

Мошенническая схема довольно проста. Вам звонит человек, который представляется инвестором или биржевым брокером, и предлагает вложить средства в игру на бирже. Разумеется, всю работу он берет на себя, а вам останется лишь снимать сливки. На самом же деле, мошенники просто делают вид, что проворачивают ваши средства — на биржу ничего не попадает, передает "Актуальная камера" ERR.

"В некоторых случаях, злоумышленники просят людей, которые находятся около компьютеров, установить на свои устройства программы удаленного доступа anydesk, teamviewer, которые дают доступ злоумышленникам к вашему компьютеру. Такие действия очень опасны, ведь в результате все ваши личные данные могут попасть к ним в руки", — предостерегает руководитель Службы по борьбе с мошенничествами и кибер-преступлениями Департамента полиции и погранохраны Ханнес Кельт.

Таким образом, после того, как вы добровольно переведете злоумышленникам свои деньги, они также получат всю информацию, которую вы печатали на компьютере ранее: номер вашей кредитной карты и трёхзначный код безопасности с её оборотной стороны, после чего смогут беспрепятственно снимать с неё средства. Действуют злоумышленники с виртуальных номеров, которые высвечиваются только, когда они звонят.

По данным полиции, мошенники находятся за пределами Эстонии.

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