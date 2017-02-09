Полиция предупреждает: телефонные мошенники выманивают деньги под видом инвестиций

В полицию обратилось несколько человек, которым звонили говорящие по-русски неизвестные люди и убеждали передать им деньги якобы для инвестиций.

По словам руководителя службы по борьбе с мошенничествами и кибер-преступлениями Ханнеса Кельта, звонящие могут назваться представителями латвийской фирмы, которая занимается сделками с акциями.

"Неизвестные звонят с различных номеров и говорят по-русски. Для того, чтобы выманить деньги, людей убеждают в том, то данная фирма специализируется на сделках с акциями и других инвестициях. Звонящие обещают, что деньги будут инвестированы в известные биржевые предприятия и их ожидает 30-процентная прибыль. Но у нас есть основание полагать, что люди лишатся своих денег", — сказал Кельт.

По словам Кельта, все обратившиеся на данный момент в полицию люди — русскоязычные жители, которым звонили на мобильные телефоны с номеров различных стран, но в основном с кодом Латвии +371 или через Skype. "Они очень назойливы и настойчивы, они просто заваливают человека звонками, обещают большой доход, — говорит полицейский. — Следует понимать, что никто не может гарантировать получение прибыли. Инвестирование требует особых знаний и доверять свои сбережения незнакомцам ни в коем случае нельзя".

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Кельт добавляет, что для того, чтобы рассказ звучал достовернее, создаются веб-сайты, на которых просят людей зарегистрироваться и указать данные своей кредиткой карты. Иногда звонящие назывались представителями сайта sef.global. "Просим людей относиться к таким звонкам очень критично, не делать поспешных решений, обязательно поговорить со своими близкими или спросить совета у местного заслуживающего доверия финансового предприятия", — говорит Ханнес Кельт.

Полиция просит не отвечать на звонки, поступающие с вызывающих подозрение номеров. Если вам продолжают назойливо звонить, то такое предложение следует ответить отказом, закончить разговор и заблокировать номер.

"Полиция просит всех, кому поступят такие звонки, написать об этом в полицию на адрес vihje@politsei.ee. Если кто-то уже лишился таким образом денег, но не сообщил еще об этом в полицию, то следует обязательно подать заявление. Расскажите о схеме мошенничества своим близким и убедитесь, что они знают, как действовать в таких случаях", — говорит Ханнес Кельт.

Люди, которые обратились в полицию, в возрасте от 30 до 60 лет. Суммы, о которых шла речь, достигали 20 000 долларов (примерно 18 700 евро).