Полиция предупреждает: русскоговорящие мошенники пытаются получить доступ к вашему компьютеру или банковскому счету

"Целью звонящего может быть получение доступа к вашему компьютеру или банковскому счету, чтобы затем злонамеренно воспользоваться им", — значится в предупреждении.

"Мы за последние сутки получили три сообщения от людей, которым позвонили с незнакомого номера и предложили возможность работать на компьютере из дома или сообщили о миллионном выигрыше. Звонили с номеров как с эстонским, так и с зарубежным кодом и говорили на русском языке", — уточнили в посте.

Безусловно, нельзя давать звонящему пароли от своего компьютера или номер банковского счета. О таких случаях потом следует обязательно сообщать и в полицию.