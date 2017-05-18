Полиция предупреждает: остерегайтесь мошенников, предлагающих подзаработать на металлоломе

Вчера в Йыгевамаа социальный работник и сотрудники полиции буквально спасли человека, который чуть не стал жертвой мошенников, торгующих металлоломом.

”Вчера трое смуглолицых мужчин, говоривших по-русски, пытались уговорить одного жителя волости Торма, чтобы он помог им собрать металлолом, и они заплатили бы ему 50 евро наличными. Нужна только ид-карта, чтобы окончательно обо всем договориться. Услышивший об этом случае социальный работник обратился к участковому полицейскому, и при помощи местных жителей с большой долей вероятности удалось избежать ситуации, в которой мужчина стал бы жертвой мошенников”, — сообщили из полиции.

В то же утро в Йыхви был подобный инцидент: человеку рассказывали о возможности подзаработать на металлоломе. Ничего не подозревающий мужчина согласился, но денег он не получил и, к тому же, позже обнаружил, что при помощи его документов набрали разных быстрых кредитов.

”Очевидно, используют людей в тех областях, где проблема безработицы острее. Людям предлагают халтуру, но вместо обещанных денег они получают новые кредиты”, — описала схему старший комиссар Йыгеваского полицейского участка Яна Ыйм.

„В волости Торма видели мужчин, ездящих на темно-синем Ford Mondeo с номером 126 AUA. Если увидите этот автомобиль, или с вами заговорят мужчины, чью преступную схему мы описали, при первой же возможности сообщите об этом участковому или по номеру 112”, — добавила Ыйм.

„Повод может быть каким угодно, но ни в коем случае нельзя давать свои личные документы, банковские карты и их пин-коды чужим людям. В случае кражи или потери удостоверяющего личность документа следует сразу же сообщить об этом в полицию”, — подчеркнула старший комиссар.