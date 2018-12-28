28.12.2018, 20:00

Полиция предупреждает организации о возможном мошенничестве на суммы до 100 000 евро

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rus.delfi.ee
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Masenduses tudeng
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Под конец 2018 года полиция и Департамент государственной инфосистемы (RIA) разослали различным учреждениям и организациям письмо с предупреждением об относительно новом виде компьютерного мошенничества, передает rus.err.ee.

"В последние месяцы участились случаи, когда якобы руководитель или финансовый директор предприятия отправляет письмо в бухгалтерию и просит совершить перевод средств на банковский счет, как правило находящийся в иностранном государстве. Обычно суммы составляют от 10 000 до 100 000 евро", — говорится в совместном обращении двух ведомств.

В данном случае, уверяют власти, используется мошенническая схема, в которой злоумышленники используют уязвимости в методе аутентификации электронного письма или просто создают похожий адрес электронной почты, что оставляет впечатление, что письмо было отправлено коллегой.

Также были случаи, когда злоумышленник получает доступ к почтовому ящику предприятия, и в тот момент, когда предприятие отправляет счет, в нем изменяются банковские реквизиты и счет отсылается получателю с новыми банковскими данными. В таких случаях ущербы, как правило, более крупные и обычно мошенничество обнаруживается позже.

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