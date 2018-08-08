08.08.2018, 20:00

Полиция предупреждает о хитрой мошеннической схеме, которая может принести жертвам значительный ущерб

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Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

Руководитель отдела полиции Вильянди Меэлис Лилль призывает местных предпринимателей и частных лиц быть более внимательными, так как мошенники вновь используют хитрую схему для обмана людей.

Как рассказывает Лилль, полиция получила данные о новой мошеннической схеме, в рамках которой иностранные мошенники пытаются выманить у местых предпринимателей солидные суммы. Несмотря на то, что обычно мошенники выбирают в качестве своих мишеней частных лиц и пожилых людей, то в этот раз их целью являются предприятия и учреждения, располагающие большими суммами денег.

По словам полицейского, схема мошенников достаточно легкая, поэтому при должном внимании ее можно легко раскрыть.

А именно: мошенники создают новый адрес электронной почты с именем руководящего главы предприятия и посылают с него письмо бухгалтеру с указанием сделать быстрый денежный перевод за рубеж.

Сумма перевода достаточно большая для частного лица, но в рамках финансов предприятия — вполне заурядная, и перевести ее нужно именно на зарубежный счет.

Чтобы раскрыть схему нужно внимательно следить, с какого адреса приходит такое письмо, а также уточнить у руководства напрямую или по телефону, было ли отправлено данное указание с их стороны.

На данный момент известно об оной подобной попытке обвести вокруг пальца предприятие в Южной Эстонии. К счастью, сотрудники были внимательными и раскрыли схему мошенников.

Полиция отмечает, что если на ваш рабочий адрес электронной почты поступило письмо с подобным содержанием, то стоит связаться с ними по номеру 112.

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