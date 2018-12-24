Полиция предупредила компании о компьютерных мошенничествах — особенно в праздничное время

"В последние месяцы участились случаи, когда якобы руководитель или финансовый директор предприятия отправляет письмо в бухгалтерию (или другие схожие комбинации) и просит совершить перевод средств на банковский счет, как правило находящийся в иностранном государстве. Обычно суммы составляют от 10 000 до 100 000 евро", — сообщает полиция.

В данном случае используется мошенническая схема, в которой злоумышленники используют уязвимости в методе аутентификации электронного письма или просто создают похожий адрес электронной почты, что оставляет впечатление, что письмо было отправлено коллегой.

Также были случаи, когда злоумышленник получает доступ к почтовому ящику предприятия, и в тот момент, когда предприятие отправляет счет, в нем изменяются банковские реквизиты и счет отсылается получателю с новыми банковскими данными — в таких случаях ущербы, как правило, более крупные и обычно мошенничество обнаруживается позже.

Поэтому полиция просит быть особо внимательными, если вы замечаете следующее: изменены банковские реквизиты предприятия (в качестве причины называют аудит, реструктуризацию и т.д.), изменился адрес отправителя письма, торопят в отношении совершения платежа, а также просят использовать один конкретный канал для общения, электронные письма короткие и могут содержать грамматические ошибки (например, глагол стоит в неправильной форме).

Злоумышленники могут попробовать использовать так же и время праздников, когда люди проводят больше времени дома в кругу семьи и торопятся поскорее завершить свою работу!