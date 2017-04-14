Полиция: погодные условия могут сделать дороги очень скользкими

Хотя сейчас в Ида-Вирумаа снегопад прекратился и дороги стали чище, прогноз погоды обещает ночью похолодание до восьми градусов мороза, что может сделать дороги очень скользкими. Поэтому полиция просит водителей, которые уже установили на свои автомобили летние шины, по возможности не совершать на таких автомобилях поездки, чтобы избежать выездов с дороги и других ДТП.

Как сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Александр Урб, сегодня был очень тяжелый день в дорожном движении. Утром в тяжком ДТП погибла женщина и пострадало двое мужчин. Продолжавшийся несколько часов снегопад сделали дорожные условия очень сложными.

"Как на шоссе Таллинн-Нарва, так и на дорогах поменьше было несколько выездов с дороги, в том числе и с грузовым автомобилем и автобусом, но, к счастью, никто серьезно не пострадал", — сказал Урб. "Ночью ожидается падение температуры, из-за чего дороги могут стать скользкими. Поэтому просим всех водителей, на чьих транспортных средствах уже установлены летние шины, по возможности избегать поездок ради своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. При минусовой температуре летние шины не выполняют своих функций, из-за чего транспортное средство может стать неуправляемым, что может привести в ДТП с серьезными последствиями. Визуально дорога может казаться чистой и сухой, но на самом деле дороги могут очень скользкими".

Урб напоминает всем водителям, что следует скорость и манеру вождения следует выбирать в соответствии с погодными условиями, обязательно соблюдать дистанцию, не заниматься за рулем посторонними действиями и быть очень внимательными. „Помогая другим на дороге, надо это делать безопасно как для себя, так и для других участников дорожного движения", — добавил Александр Урб.

Если вы нуждаетесь в помощи, звоните на короткий номер тревоги 112.