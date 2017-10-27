Полиция подтверждает: Ратас имел право ехать с включенными мигалками

Реформист Валдо Рандпере в свете аварии, в которую на днях попал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сказал, что сам по себе вызывает вопросы тот факт, почему в данном случае вообще был использован проблесковый маячок и сопровождение.

”Я прочитал в газете, что Юри ехал из ТТУ в Таллиннское горсобрание. Неужели действительно сегодня спасение в столице коалиции с соцдемами квалифицируется как срочная служебная задача?” — выразил Рандпере удивление в соцсетях.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Оли Кивистик, сопровождение — обычная практика. ”Главной задачей полиции является обеспечить безопасность премьер-министра, а также по возможности то, чтобы премьер-министр приезжал на деловые встречи вовремя”, — сказала она.