22.09.2018, 12:50

Полиция по-прежнему просит помощи жителей Харьюмаа в поисках 87-летней женщины


rus.delfi.ee
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Полиция по-прежнему просит помощи жителей Харьюмаа в поисках 87-летней женщины
PPA

Пыхьяская префектура просит помощи в поисках 87-летней женщины. Илла-Койдула ушла из дома 20 сентября в деревне Нааге Харкуской волости и до сих пор не вернулась, у нее нет при себе мобильного телефона.

Обеспокоенные близкие сообщили о пропаже женщины в четверг, 20 сентября, в 20:30. Полицейские проверили различные места, где могла находиться женщина, а также дачный район и пляжную зону Вяэна-Йыэсуу. В ночь на субботу женщину искал вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также полицейские патрули со служебными собаками, но поиски пока не принесли результата.

"У женщины есть привычка гулять в окрестностях своей деревни, поэтому мы просим жителей Нааге, Вити, Вяэна-Йыэсуу, Тюрисалу, Кейла-Йоа, Меремыйза, Лауласмаа и Лохусалу проверить свои дворы, подсобные помещения, бани", — сказала старший инспектор Ляэне-Харьюского отделения полиции Биргит Сийм.

Женщина скромна в общении и у нее могут быть проблемы с памятью. Рост Иллы-Койдулы 155-160 см, она среднего телосложения. На ней были оранжевый пиджак, красная юбка, зеленые спортивные брюки и темная обувь.

Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом полиции по номеру 523 0492 или 112.

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