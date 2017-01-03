1 января в Австралии в тяжелое ДТП попали трое молодых эстонцев, один из которых умер на месте, а двух пассажиров отвезли в больницу. Сотрудник полиции города Перта Саймон Бэгли рассказал Delfi, что все трое эстонцев работали в Австралии, а пострадавшую в ДТП женщину сегодня выпишут из больницы.

По словам Бэгли, он может подтвердить, что водитель автомобиля, 25-летний гражданин Эстонии, находившийся в Австралии по рабочей визе, погиб в произошедшей 1 января аварии.

Вместе с ним в машине находились 22-летняя женщина и 29-летний мужчина, которые также являлись гражданами Эстонии и пребывали в Австралии по рабочей визе. По его словам, их травмы были несерьезными, и женщину уже сегодня выпишут из больницы.

Семью погибшего известили о его смерти. По словам полицейского, эстонское консульство в Перте обещало оказать пострадавшим помощь, а также доставить прах погибшего на родину.

Так как до сих пор идет следствие, то Бэгли не смог ничего добавить о самой аварии.

ДТП произошло в воскресенье в 17:17 по местному времени на шоссе Варвик в Данкрейге (Перт). По данным Delfi, управляемый эстонцем пикап попытался перестроиться на другую полосу, но столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения пикап врезался в столб электропередач, который в свою очередь упал и проломил крышу авто над головой водителя.

Водитель пикапа погиб на месте. Двое других пассажиров в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Насколько известно, больше никто в аварии не пострадал, но были повреждены другие транспортные средства. Одна машина даже загорелась.

Видео можно посмотреть тут.