Полиция обратила внимание на стиль вождения пенсионерки Валентины из Ласнамяэ

На этой неделе внимание общественности в Facebook вновь привлекла самый известный в Эстонии дорожный хулиган. Живущая в Ласнамяэ пенсионерка Валентина оказалась в полном замешательстве на Лаагна теэ, выехав на встречную полосу. Данное происшествие запечатлел очевидец на видео. Инцидентом заинтересовалась полиция, Валентине грозит лишение водительских прав до шести месяцев.

Сперва Валентина ехала по встречной полосе, это она довольно скоро поняла, но за этим последовал чрезвычайно трудный разворот. "Мадам съехала с горы от Prisma по встречной полосе, со скоростью примерно 20 км/ч, и затем после автобусной остановки попыталась развернуться, как видно на видео", — уточнил автор видео Кристо Койк.

Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ сказал Delfi, что полиция связалась с автором одного из видео, на которых был запечатлен маневр. По словам Кулламяэ, в данном случае такой маневр может квалифицироваться по статье 242 Закона о дорожном движении "Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая иных требований безопасности дорожного движения".

”Нарушение водителем требований безопасности дорожного движения наказывается штрафом в размере до двадцати штрафных единиц. То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения, наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев”, — говорит полицейский.

Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от одного месяца до трех месяцев.

”Сейчас во многих транспортных средствах есть видеорегистраторы. Если в вашем автомобиле есть видеорегистратор, на который вы зафиксировали какое-либо нарушение, либо вы записали такое нарушение на мобильный телефон и желаете проинформировать о нарушении полицию, то видеоматериал следует передать в полицию. Передавший информацию должен быть готов к тому, что его попросят прийти в полицию в качестве свидетеля”, — предупреждает Кулламяэ.

Пенсионерку из Ласнамяэ Валентину Терехову пользователи интернета окрестили Субарик. В специально созданной группе на Facebook пользователи выкладывают видео и фото нарушений Валентины.

Ровно неделю назад женщина на своем автомобиле Subaru вновь попала в аварию, а вечером того же дня в машине, которая принадлежит Валентине, разбили стекло. Для поиска вандалов полиция начала производство.