Полиция об угонах дорогих авто: о каждом преступлении или попытке кражи следует сообщать

В последнее время в Латвии участились угоны дорогих автомобилей. По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, после того, как в прошлом году эстонской полицией были задержаны автомобильные воры из Литвы, число угонов дорогих автомобилей в Таллинне и Харьюмаа значительно уменьшилось.

Но в то же время известны случаи, когда пару месяцев назад в южной Эстонии предпринимались попытки угона новых моделей автомобилей марки BMW, которая по-прежнему является одной из наиболее угоняемых марок автомобилей. К счастью, в этих случаях все осталось в стадии попытки. Тренды из соседних государств зачастую приходят и в Эстонию, поэтому Тамбре советует владельцам дорогих автомобилей побеспокоится о безопасности своего имущества.

„В случаях угонов дорогих и новых автомобилей, как правило, либо злоумышленники из соседних государств, либо угнанный автомобиль пытаются реализовать за границей. Нами проделано много систематической работы для того, чтобы искоренить здесь деятельность профессиональных воров из соседних государств. Сотрудничество между префектурами внутри Эстонии очень тесное, и в результате проделанной полицией работы воры из соседних государств уже знают, что сюда не стоит ехать. Поэтому одним из наших приоритетов и в этом году является международное сотрудничество в борьбе с преступностью такого рода", — сказал Урмет Тамбре.

Для того, чтобы предупреждать угоны и кражи, для полиции важно каждое сообщение. "Если вы видите незнакомых людей, заглядывающих в чужие дворы или в машины, следует быть бдительными. Если видите вызывающих подозрение людей или странную деятельность, обязательно сообщите об этом по номеру тревоги 112. В полицию следует сообщать и о попытках кражи, или заметив, что замок зажигания испорчен или поцарапан, так как при помощи этой информации мы видим, в каких районах действуют злоумышленники, по какой траектории они передвигаются", — сказал Тамбре.

Тамбре сказал, что в случае, если вы стали жертвой кражи или угона, важно следовать инструкциям полиции или дождаться приезда полиции на место происшествия. "Не стоит самим пытаться делать работу криминалиста — для сбора вещественных доказательств важно, чтобы следы были нетронуты", — добавил он.

По словам руководителя криминального бюро, каждый владелец может внести свой вклад в то, чтобы защитить свое транспортное средство от угона, например, для дорогостоящего автомобиля можно приобрести дополнительные противоугонные средства, которые значительно затруднят возможный угон.