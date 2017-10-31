Полиция о застреленном мужчине: тело было исписано маркером, на предупреждения не реагировал

Полиция на пресс-конференции сообщила подробности инцидента в центре Таллинна, в результате которого полицейским пришлось выстрелить в мужчину, размахивавшего ножами. Раненый позже скончался в больнице.

В 11:04 поступило сообщение о том, что по улице Харью передвигается мужчина с двумя ножами в руках. Полиция следила за его передвижением через камеры наблюдения, а тем временем на место выехал патруль, который прибыл туда через 10 минут.

По словам префекта Пыхьяской префектуры Кристиана Яани, разгуливавший в центре Таллинна мужчина был 33-летним гражданином Эстонии.

На теле у мужчины были написаны маркером какие-то слова. По информации СМИ, среди них было написано слово "дурак" по-эстонски. Следствие выяснит, не страдал ли погибший психическим заболеванием.

Как сообщает полиция, у мужчины нет отсылок к криминальному прошлому. Тем не менее, полиция попытается выяснить, не было ли у него сообщников.

Сразу после инцидента было инициировано уголовное производство по параграфу о попытке убийства, так как мужчина с ножами набросился на двух полицейских.

На предупреждения он не реагировал. Полиция сделала три предупредительных выстрела и один выстрел непосредственно в нападавшего. Пуля попала в область груди.

Мужчина получил тяжкие повреждения и его доставили в больницу, где он скончался около 12 часов.

На вопрос о законности использования метода задержания с применением огнестрельного оружия, Яани ответил, что при атаке холодным оружием с близкого расстояния полиция всегда использует огнестрельное оружие. По его оценке, ситуация разрешилась правильно, и иного выхода он не видит.