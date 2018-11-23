Полиция о несовершеннолетних вандалах из Пярну: по закону они не несут ответственности за свои действия

По словам представителя пярнуской полиции Юллара Кютта, они в курсе ситуации и владелец парковки торгового центра написал в полицию заявление.

”Мы договорились о встрече с владельцем парковки, чтобы обсудить и договориться о мерах по исправлению ситуации”, — сказал он.

”К сожалению, речь идет о несовершеннолетних, у которых наблюдаются социальные проблемы. Некоторым из них нет и 14 лет, то есть они являются несубъектами. Это означает, что в глазах закона они неделиктоспособны (не отвечают за причиненный ими вред — прим.ред.). К сожалению, эти подростки связаны с и другими инцидентами в Пярну. Их деяния обусловлены разными факторами: с одной стороны важное значение имеет стадный инстинкт, с другой — отсутствие родительской заботы”.

По словам Кютта, полиция фиксирует такие случаи, проводит с молодежью беседу и на какое-то время проблема исчезает: ”Однако, очевидно, что речь идет о более масштабной социальной проблеме, и сегодня этими подростками занимаются различные ведомства, в том числе служба защиты детей. Важно то, что им нужно уделять внимание и предложить комплекс опорных услуг, который направил бы их на верный путь”.

По его словам, окружающие ожидают от органов в отношении хулиганов быстрых решений и суровых наказаний, вплоть до тюремного заключения, но ”важно понимать, что эти молодые люди сами нуждаются в помощи”. Если сейчас не обратить на них внимания, то в будущем они могут совершить уже более серьезные преступления.