Полиция нашла ушедшую из дома 14-летнюю девочку, с ней все в порядке

Сегодня полиция попросила помощи в поиске несовершеннолетней девочки, которая должна была вернуться из Тарту домой в Сауэ, но не вернулась.

На короткий номер тревоги 112 был получен звонок с информацией, что девочка может находиться в Тартумаа. Патруль полиции проверил адрес, где была найдена девочка. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, но, так как девочка несовершеннолетняя, полицейские доставят ее родителям. Полиция благодарит за информацию позвонившего на номер 112 человека, который не остался безразличным к просьбе о помощи.

Ранее сообщалось, что девочка уехала из своего дома в Сауэ, Харьюмаа, в гости к своему другу 14 апреля и должна была вернуться 23 апреля. Последний раз мать общалась с ней вечером 24 апреля по телефону и между ними произошла ссора. После этого девочка выключила телефон, также выключен телефон юноши, с которым девочка может проводить время.