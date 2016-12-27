Полиция просила помощи в поисках 78-летнего Дмитрия, который ушел в неизвестном направлении из своей квартиры в доме по улице Паэ столичного района Ласнамяэ в промежутке от полудня 21 декабря до утра 22 декабря.

Сегодня, 27 декабря, полиция сообщила, что Дмитрий найден и с ним все в порядке. Пожилой человек доставлен домой.

Полиция и родственники мужчины благодарят внимательных горожан. Полученная от них информация помогла найти Дмитрия.