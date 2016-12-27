Сегодня, 27 декабря, полиция сообщила, что Дмитрий найден и с ним все в порядке. Пожилой человек доставлен домой.

Полиция и родственники мужчины благодарят внимательных горожан. Полученная от них информация помогла найти Дмитрия.

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