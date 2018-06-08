Полиция нашла пропавшую 26-летнюю Лийс, с ней все в порядке

Раквереское отделение полиции сегодня просило помощи в поисках 26-летней Лийс, которую в последний раз видели 7 июня около 21 часов.

Как сообщила вечером полиция, девушка нашлась, с ней все в порядке.

Ранее сообщалось, что Лийс ушла из дома в Хальяла и не вернулась. До этого полицейские общались со знакомыми и близкими, а также проверили возможные места, где женщина могла находиться, но поиски на тот момент не принесли результатов. Так как у женщины могут быть сложности с ориентированием в пространстве и учитывая состояние здоровья, близкие женщины обратились за помощью в полицию.