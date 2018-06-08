08.06.2018, 18:49

Полиция нашла пропавшую 26-летнюю Лийс, с ней все в порядке

 (4)
rus.delfi.ee
EST 7
Полиция нашла пропавшую 26-летнюю Лийс, с ней все в порядке
PA

Раквереское отделение полиции сегодня просило помощи в поисках 26-летней Лийс, которую в последний раз видели 7 июня около 21 часов.

Как сообщила вечером полиция, девушка нашлась, с ней все в порядке.

Ранее сообщалось, что Лийс ушла из дома в Хальяла и не вернулась. До этого полицейские общались со знакомыми и близкими, а также проверили возможные места, где женщина могла находиться, но поиски на тот момент не принесли результатов. Так как у женщины могут быть сложности с ориентированием в пространстве и учитывая состояние здоровья, близкие женщины обратились за помощью в полицию.

PPA
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook

08.06.2018
Сегодня в Харьюмаа в одной из основных школ с госэкзамена по математике удалили ученика, поскольку выяснилось, что его мама поделилась в соцсреде фотографиями экзаменационных заданий. Мама просила помощи в решении задач. По данным Delfi, данный инцидент связан с русской школой.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты в Selver и Elron, блокировка водителей Taxify и пожар на парковке ТЦ Astri

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. Другой читатель рассказал о конфликте, который произошел в магазине Selver. Подробнее об этом, а также другие новости читайте в нашей подборке.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Застройщик о пожаре в квартале Вольта: дом стоит и не сгорел, не так ли? Его можно восстановить

08.06.2018
Главным подрядчиком строительства горевшего вчера здания в квартале Вольта была Metropoli Ehitus AS — дочерняя фирма Endover. Сидящий в правлении обоих предприятий Оливер Макко ездил сегодня на место, чтобы осмотреть дом изнутри, но до окончания экспертизы он не может сказать, какая именно там ситуация.
Подробнее

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?

08.06.2018
В июне покупательская корзина дешевле всего в Prisma. А самая дорогая покупательская корзина в этом месяце в Selver, где по сравнению с Prisma придется выложить аж на 7 евро больше.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106812001
128,70 €
77,22 €
-15% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
148,75 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился таксист, которого заблокировали в приложении Taxify. По его словам, причина в том, что он начал работать с ”Яндекс.Такси”, а Taxify не позволяет параллельно работать с другими приложениями. Taxify утверждает, что за это водителей не блокируют.
Подробнее

ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

08.06.2018
Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов.
Подробнее

Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”

08.06.2018
В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях

08.06.2018
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.
Подробнее